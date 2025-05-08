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Боржникам стане складніше продати майно – Рада розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

07:45, 8 травня 2025
Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект, який передбачає запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна.
Боржникам стане складніше продати майно – Рада розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження
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Парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий законопроект 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.

Він спрямований на осучаснення і цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження та оптимізацію процесів звернення стягнення на майно боржника.

Передбачається:

  • розширення функціоналу системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової системи) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна;
  • можливість формування довідки про наявність чи відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників, у тому числі з накладеним кваліфікованим електронним підписом адміністратора системи, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;
  • здійснення автоматизованого арешту коштів, запровадження автоматизованої взаємодії системи з системою депозитарного обліку цінних паперів тощо.

Як писала «Судово-юридична газета», у листопаді 2024 року Верховна Рада прийняла у першому читанні цей законопроект 9363, яким, зокрема пропонується спростити процедуру зняття арешту з банківських рахунків боржників.

Так, буде встановлено, що зняття арешту відбуватиметься автоматично після надходження на відповідний рахунок державної виконавчої служби суми, яка підлягає стягненню.

Разом із тим, наразі поправки, які комітет вніс до другого читання, ще не опубліковані, а ними суть проекту могла бути змінена.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України реєстр боржників (ЄРБ) нерухомість

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