Боржникам стане складніше продати майно – Рада розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий законопроект 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.
Він спрямований на осучаснення і цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження та оптимізацію процесів звернення стягнення на майно боржника.
Передбачається:
Як писала «Судово-юридична газета», у листопаді 2024 року Верховна Рада прийняла у першому читанні цей законопроект 9363, яким, зокрема пропонується спростити процедуру зняття арешту з банківських рахунків боржників.
Так, буде встановлено, що зняття арешту відбуватиметься автоматично після надходження на відповідний рахунок державної виконавчої служби суми, яка підлягає стягненню.
Разом із тим, наразі поправки, які комітет вніс до другого читання, ще не опубліковані, а ними суть проекту могла бути змінена.
Автор: Наталя Мамченко
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