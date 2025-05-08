Суд для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой сможет пользоваться Демографическим реестром

Комитет рекомендовал принять в целом как закон изменения в УПК.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять сразу в целом как закон законопроект 13260, которым предлагается расширить сферу применения письменного производства в УПК – в частности, для «недопущения злоупотребления правами стороной защиты».

Также им будет расширен перечень оснований для приостановления судебного производства такой причиной, как прохождение военной службы по контракту. Соответствующие изменения предлагаются к статье 335 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что суд с целью решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой может пользоваться данными Единого государственного демографического реестра.

Так, в действующей редакции абз. 6 ч. 1 ст. 34 УПК предусмотрено, что до начала судебного разбирательства в исключительных случаях уголовное производство (кроме уголовных производств, поступивших на рассмотрение ВАКС) с целью обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства может быть передано на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей, а также в случае невозможности осуществлять соответствующим судом правосудие (в частности, чрезвычайные ситуации техногенного или природного характера, эпидемии, эпизоотии, режим военного, чрезвычайного положения, проведение антитеррористической операции или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях).

Законопроектом предлагается исключить из названной нормы уточнение относительно Донецкой и Луганской областей, одновременно дополнив данную норму предписанием о том, что «суд с целью решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой может пользоваться данными Единого государственного демографического реестра».

Как отметили в ГНЭУ ВР, предложенная норма требует конкретизации, в частности:

какие именно данные Демографического реестра могут использоваться для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой. Ведь отсутствие надлежащего правового механизма доступа к соответствующим данным может обусловить нарушение Закона «О защите персональных данных»;

относительно перечня субъектов, которые наделены правом инициировать использование этих данных, а также каким образом эти данные должны быть проверены, приобщены и оценены судом;

в какой форме должны быть данные Демографического реестра, которыми может пользоваться суд. В частности, достаточно ли будет электронного доступа к указанным данным, или же они должны быть в форме выписки, справки и т. д.

Напоминаем, в марте 2023 года сообщалось, что суды смогут получать информацию из Демографического реестра автоматически, вместо ожидания 2–3 недель по почте.

Информация о месте регистрации физического лица должна быть доступной каждому судье по его запросу в Электронном кабинете ЕСИТС.

Автор: Наталя Мамченко

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