Синоптики ожидают еще одну волну холода с северных направлений – погода 8 мая

Синоптики предупреждают об очередной волне похолодания с севера.

Источник фото: Associated Press

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Синоптики ожидают еще одну волну холода с северных направлений, наиболее ощутимую в северных и большинстве западных областей, где ночью на поверхности почвы возможны заморозки. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, 8 мая на большей части территории страны – без осадков в области повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, а ночью и на юге страны атмосферные фронты принесут кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Температура ночью в северных и большинстве западных областей составит 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°, днем 9–14° тепла. На остальной территории ночью 6–11°, днем 15–20°.

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