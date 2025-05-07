В Резерв+ автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн

В Украине обновили функционал Резерв+: автоматическое продление отсрочок и упрощение направлений на ВВК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Резерв+ автоматически продлили отсрочки для тех, кто оформил их онлайн. О важном обновлении сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Обновленная дата уже должна отображаться в Резерв+ у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью», — отметила она.

Одновременно должностница напомнила, что Правительство утвердило постановление №560, которое предусматривает, что:

В Резерв+ можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.

ТЦК больше не будут направлять на ВВК людей с инвалидностью.

Также мы писали, что Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям. Этим постановлением также предусмотрено, что военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.