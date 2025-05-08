США планують випробувати нову гравітаційну зброю у травні

Перший серійний екземпляр гравітаційної бомби B61-13 може бути випущений в травні, каже керівник NNSA.

Джерело фото: Airman 1st Class Seleena Muhammad-Ali/Air Force

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Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) розраховує отримати перші зразки нової гравітаційної бомби B61-13 у травні 2025 року. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови NNSA Тереса Роббінс під час слухань у конгресі США.

За її словами, перший виробничий блок гравітаційної бомби B61-13, як очікується, буде завершено пізніше цього місяця. Її цитує Defense Daily.

За словами Роббінс, йдеться про новий варіант ядерної бомби вільного падіння B61, розробку якого схвалено наприкінці 2023 року.

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