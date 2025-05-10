Зеленський з лідерами Європи вшанував пам'ять загиблих захисників України

Президент показав відео з церемонії вшанування пам'яті воїнів, які віддали життя за незалежність України.

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Президент Володимир Зеленський 10 травня разом з лідерами Європи вшанував памʼять воїнів, які віддали свої життя за свободу, за незалежність України.

У церемонії вшанування пам’яті полеглих українських захисників і захисниць на майдані Незалежності в Києві взяли участь Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну», - наголосив він.

Зазначимо, що до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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