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У Київ прибули Макрон, Стармер і Мерц та Туск – відео

08:46, 10 травня 2025
Лідери Європи у Києві: Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули на зустріч «коаліції охочих».
У Київ прибули Макрон, Стармер і Мерц та Туск – відео
Фото та відео: Ми-Україна, Суспільне
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До столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

 «Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів «коаліції рішучих». Очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України», - сказав Андрій Сибіга.

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Німеччина Польща Європа Україна Франція Велика Британія

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