Пожертвования пенсионерам не облагаются налогом — Пенсионный фонд объяснил правила

К финансированию пенсии на благотворительной основе может приобщиться как юридическое, так и физическое лицо.

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К финансированию пенсионных выплат на благотворительной основе может присоединиться любое юридическое или физическое лицо. На этом акцентировали внимание в Пенсионном фонде.

Таким образом, если благотворительное пожертвование является адресным, 70 процентов суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы направляется в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс для выплаты пенсий (статья 72-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Например, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7 000 грн.

Сделать пожертвование можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Одновременно подчеркивается, что Налоговым кодексом не предусмотрено включение благотворительных пожертвований юридических и физических лиц в объект налогообложения.

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