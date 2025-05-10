10 мая кабинет Электронного суда может быть временно недоступен

Пользователей Электронного суда предупредили о возможных перебоях в работе 10 мая из-за техработ.

Источник фото: if.tax.gov.ua

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В связи с проведением технических работ кабинет Электронного суда может быть недоступен. Отмечается, что перебои в работе системы возможны из-за плановых технических работ.

Такие работы запланированы на 10 мая с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что отныне все электронные ходатайства, поданные НАБУ через іКейс, автоматически доступны подозреваемым и адвокатам в кабинете Электронного суда.

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