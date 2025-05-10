10 травня кабінет Електронного суду може бути тимчасово недоступний

Користувачів Електронного суду попередили про можливі перебої в роботі 10 травня через техроботи.

Джерело фото: if.tax.gov.ua

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У зв'язку з проведенням технічних робіт кабінет електронного суду може бути недоступний. Зазначається, що перебої в роботі системи можуть бути у зв'язку з плановими технічними роботами.

Такі роботи заплановані на 10 травня з 08:00 до 20:00.

Раніше ми писали, що відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду.

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