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Глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил Западу и США войной в случае агрессии против России

14:48, 10 мая 2025
Ким Чен Ын пригрозил США и Западу войной в случае нападения на Россию: обещает защитить Москву «как брат и товарищ».
Глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил Западу и США войной в случае агрессии против России
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил западным странам и США войной в случае агрессии против России. Он пообещал Москве помощь в «защите». Об этом говорится в его заявлении во время поездки в Россию.

«Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные державы, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны — Российской Федерации — и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора 1945–46 годов», — заявил Ким Чен Ын.

При этом он назвал применение силы «священной миссией», которую северокорейцы «должны выполнить как братья и товарищи».

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КНДР

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