Переговорщики из США, ЄС и Украины разработали документ с 22 предложениями по прекращению войны — NBC News

В разработанный документ по прекращению войны входит 30-дневное прекращение огня.

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Переговорщики из США, ЄС и Украины разработали документ, в котором прописаны 22 предложения, чтобы положить конец войне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

Один из западных чиновников сообщил, что в этот документ входит 30-дневное прекращение огня. Также он заявил, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

«Если Путин хочет выхода, вот его выход», — сказал чиновник о предложениях.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен будет представить их Путину, добавил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 11 мая.

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