Украина с 12 мая готова к полному прекращению огня как минимум на 30 дней — Андрей Сибига

Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 11 мая.

Фото: kyiv24.news

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава МИД Украины Андрей Сыбига сообщил, что Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры после встречи «Коалиции желающих» провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Также Андрей Сибига отметил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — добавил он.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в столицу Украины прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

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