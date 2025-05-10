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Україна з 12 травня готова до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів — Андрій Сибіга

14:12, 10 травня 2025
Андрій Сибіга повідомив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.
Україна з 12 травня готова до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів — Андрій Сибіга
Фото: kyiv24.news
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський та європейські лідери після зустрічі «Коаліції охочих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Також Андрій Сибіга зазначив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», - додав він.

Нагадаємо «Судово-юридична газета» повідомляла, що до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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росія МЗС Україна війна

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