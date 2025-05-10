Зеленський та європейські лідери після зустрічі «Коаліції охочих» провели телефонну розмову з Трампом — Сибіга

Андрій Сибіга підкрелив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський та європейські лідери після зустрічі «Коаліції охочих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль», - написав Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він також підкреслив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 11 травня,

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», - додав він.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.