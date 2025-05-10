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Історичні моменти — Єрмак оприлюднив фото зустрічі Зеленського з Макроном, Туском, Стармером та Мерцом

13:36, 10 травня 2025
10 травня до Києва на зустріч «коаліції охочих» прибули Емманюель Макрон, Дональд Туск, Кір та Фрідріх Мерц.
Історичні моменти — Єрмак оприлюднив фото зустрічі Зеленського з Макроном, Туском, Стармером та Мерцом
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Згодом очільник Офісі Президента України Андрій Єрмак оприлюднив фото зустрічі європейських посадовців з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Історичні моменти», - підписав він фото.

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Німеччина Україна Маріуполь Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон Велика Британія Стармер

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