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На Львівщині викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян під приводом продажу квартир

11:06, 11 травня 2025
Правоохоронці викрили масштабну шахрайська схема із заволодінням 35 млн грн.
На Львівщині викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян під приводом продажу квартир
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювані реалізували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу квартир у трьох багатоквартирних житлових будинках, які нібито мали звести в одному із сіл Пустомитівського району, неподалік міста Львова.

Для цього директор будівельно-інвестиційної компанії та підпорядковані йому працівники, уповноважені представляти інтереси компанії, укладали з потерпілими договори продажу майнових прав на квартири. Також вони запевняли «покупців», що нерухомість збудують до червня 2023 року. Згідно договору потерпілі сплачували часткову або повну вартість житла.

За версією слідства, з метою створення у потенційних покупців враження про реальність намірів щодо будівництва будинків, підозрюваними використовувались спеціально виготовленні схеми планування будинків та квартир у них, попередньо проводилась відповідна рекламна кампанія в мережі Інтернет, а також здійснювалась демонстрація будинків, що зводились цією компанією поруч.

При цьому, дозволу на здійснення будівництва інших будинків, у яких проводився «продаж квартир», отримано не було. Реальних намірів щодо здійснення будівництва підозрювані не мали. Кошти покупців на рахунки компанії не надходили, підозрювані розпоряджались ними на власний розсуд.

Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти заволоділи коштами потерпілих у загальній сумі майже 35 млн грн.

Зловмисником інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах.

До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також про накладення арешту на майно підозрюваних, задля забезпечення відшкодування заподіяної шкоди.

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