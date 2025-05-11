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Во Львовской области разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан под предлогом продажи квартир

11:06, 11 мая 2025
Правоохранители выявили масштабную схему, в результате которой было похищено почти 35 млн грн.
Во Львовской области разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан под предлогом продажи квартир
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Во Львовской области сообщили о подозрении бывшему директору, бывшему коммерческому директору и еще двум сотрудникам строительной инвестиционной компании.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, подозреваемые реализовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом продажи квартир в трех многоквартирных домах, которые якобы должны были построить в одном из сел Пустомытовского района, недалеко от Львова.

Для этого директор компании и подчиненные ему сотрудники, уполномоченные представлять интересы фирмы, заключали с потерпевшими договоры продажи имущественных прав на квартиры. Они уверяли «покупателей», что жилье будет построено до июня 2023 года. По этим договорам люди платили частично или полностью за жилье.

По версии следствия, чтобы создать у потенциальных покупателей впечатление реальности намерений, подозреваемые использовали изготовленные схемы планировки домов и квартир, проводили рекламу в интернете, а также демонстрировали соседние дома, которые действительно строились этой же компанией.

Однако разрешения на строительство домов, в которых продавали квартиры, получено не было. Реальных планов на строительство у фигурантов не было. Средства, полученные от покупателей, не поступали на счета компании, а использовались по усмотрению подозреваемых.

Задокументировано, что таким образом фигуранты завладели средствами пострадавших на общую сумму почти 35 млн грн.

Их действия квалифицированы как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных и особо крупных размерах.

В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о наложении ареста на имущество подозреваемых для обеспечения возмещения причиненного ущерба.

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прокуратура мошенник

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