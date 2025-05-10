В Кремле заявили, что не согласятся на 30-дневное перемирие, пока Украина получает оружие

Кремль отверг 30-дневное перемирие и снова выдвигает требования.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что Россия не согласится на длительное прекращение огня, пока не увидит «определенной динамики» на поле боя. По его словам, перед возможным перемирием также должно быть прекращено снабжение Украины вооружением со стороны западных стран.

Песков заявил, что западная помощь дает Киеву преимущество.

«Украина продолжит тотальную мобилизацию, выводя новые войска на линию фронта. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдохнуть уже существующим. Так почему же мы должны давать Украине такое преимущество?» — сказал представитель Кремля.

Он заявил, что это якобы Украина не хочет садиться за стол переговоров. Кроме того, он утверждает, что именно Путин «делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем».

В ответ на эти заявления руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что подобные заявления Кремля лишь подтверждают, что «Россия продолжает демонстрировать, что не хочет мира».

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не может спать из-за войны в Украине. Трамп отметил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным чрезвычайно сложно, ведь тот, по словам Трампа, «хочет всего и сразу» — имея в виду Украину. А в последние недели, по сообщениям источников, Трамп в частном порядке жаловался, что Путин не настроен на мир, а обе стороны отказываются идти на компромиссы. Он даже спрашивал у советников, изменился ли Путин с времен его первого срока, и выражал удивление по поводу бомбардировок районов с гражданскими.

Ранее Трамп публично заявил, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, если условия соглашения не будут учитывать интересы Украины. Это привело к острой беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам вице-президента Джей Ди Венса, Россия остается главной преградой на пути к миру, поскольку не соглашается на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Киев уже поддержал, и настаивает на дополнительных уступках со стороны Украины.

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