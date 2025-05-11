В Сумской области разоблачили медика, который за взятку обещал «найти» нужное заболевание у сына своей родственницы

За свои «услуги» медик получил 10 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители зафиксировали еще один факт получения неправомерной выгоды представителем руководства Лебединской больницы. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что в феврале этого года данный медик, являющийся членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии, был задержан на взятке. Он потребовал 10 тыс. грн у призывника за направление на дополнительные обследования — юноша получил повестку и проходил медосмотр, но не успевал собрать в установленный срок документы, подтверждающие наличие заболеваний.

В ходе следствия был выявлен еще один эпизод преступной деятельности. Медик пообещал организовать госпитализацию, а затем «найти» необходимое заболевание у сына своей родственницы, которому не раз приходили повестки. За такую «услугу» женщина передала врачу 10 тыс. грн, однако, учитывая родственные связи, он оставил себе лишь часть денег, а остальное вернул.

На данный момент подозреваемый отстранен от должности.

Его действия квалифицированы как вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.