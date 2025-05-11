В Киеве перед судом предстал мужчина, который убил знакомую ножом, когда она спала

Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, в результате чего она скончалась.

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В Киеве суд огласил обвинительный приговор 35-летнему мужчине за умышленное убийство и ограбление своей знакомой.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемый не имел стабильного дохода и работы, жил в основном случайными заработками, которые находил в Киеве. Работая охранником в торговом центре, он познакомился с 34-летней женщиной, у которой время от времени жил. Она занимала руководящую должность и имела стабильный доход, поэтому в какой-то момент мужчина решил ее ограбить.

В день убийства в сентябре 2023 года он приехал к своей знакомой, которая жила с 13-летней дочерью, и остался у них на ночь.

«Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, от чего она скончалась.

После этого он забрал золотые украшения, мобильные телефоны убитой и ее дочери, другие ценные вещи, закрыл квартиру и скрылся. Все ключи от квартиры он взял с собой.

Утром девочка обнаружила тело убитой матери. Поскольку телефонов и ключей она не нашла, она выбежала на балкон и начала звать на помощь», — говорится в сообщении.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Однако на основании неопровержимых доказательств, предоставленных прокурором, и принципиальной позиции относительно наказания, коллегия судей Днепровского районного суда Киева приговорила мужчину к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже отбывал наказание за умышленное убийство, совершенное в возрасте 15 лет. Тогда он провел за решеткой 13 лет.

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