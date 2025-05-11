Практика судов
  1. В Украине

В Киеве перед судом предстал мужчина, который убил знакомую ножом, когда она спала

07:00, 11 мая 2025
Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, в результате чего она скончалась.
В Киеве перед судом предстал мужчина, который убил знакомую ножом, когда она спала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд огласил обвинительный приговор 35-летнему мужчине за умышленное убийство и ограбление своей знакомой.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемый не имел стабильного дохода и работы, жил в основном случайными заработками, которые находил в Киеве. Работая охранником в торговом центре, он познакомился с 34-летней женщиной, у которой время от времени жил. Она занимала руководящую должность и имела стабильный доход, поэтому в какой-то момент мужчина решил ее ограбить.

В день убийства в сентябре 2023 года он приехал к своей знакомой, которая жила с 13-летней дочерью, и остался у них на ночь.

«Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, от чего она скончалась.

После этого он забрал золотые украшения, мобильные телефоны убитой и ее дочери, другие ценные вещи, закрыл квартиру и скрылся. Все ключи от квартиры он взял с собой.

Утром девочка обнаружила тело убитой матери. Поскольку телефонов и ключей она не нашла, она выбежала на балкон и начала звать на помощь», — говорится в сообщении.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Однако на основании неопровержимых доказательств, предоставленных прокурором, и принципиальной позиции относительно наказания, коллегия судей Днепровского районного суда Киева приговорила мужчину к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже отбывал наказание за умышленное убийство, совершенное в возрасте 15 лет. Тогда он провел за решеткой 13 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу»

Судьи, включая назначенных самим Трампом, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей.

Централизованное экстерриториальное автораспределение дел и их обязательная электронная форма — какие изменения в законодательство предлагаются Концепцией ЕСИКС

Электронную форму предлагается внедрить в качестве единственно допустимого варианта формирования и хранения судебных дел – Концепция ЕСИКС.

Определение следственного судьи о передаче имущества для реализации в уголовном производстве, где никому не сообщено о подозрении, подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Невозможность такого обжалования нарушает конституционное право собственности лица и не обеспечивает эффективного механизма судебной защиты, отметил Верховный Суд.

Действительно ли бойцов переводят через Армия+ без согласия командира – объяснение Уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих объяснила, в каких случаях перевод или перемещение может быть нарушением прав командира воинской части.

Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей – Даниил Гетманцев зарегистрировал альтернативный законопроект

Законопроектом Гетманцева вместо штрафов для работодателей за несоблюдение норматива по трудоустройству УБД предлагается взимание взносов за невыполнение нормативов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси