В ТЦК объяснили, может ли жена военнослужащего, который находится на фронте, обратиться за льготой от его имени

Харьковский ОТЦК и СП разъяснил, может ли жена военнослужащего, который находится на фронте, обратиться за льготой от его имени.
Уточняется, что если получатель льготы (в данном случае — участник боевых действий) по определенным причинам не может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд — например, находится в зоне боевых действий, имеет инвалидность или ранения и не может воспользоваться электронными сервисами ПФУ — заявление о назначении льготы от его имени могут подать члены семьи.
Таким членом семьи, в частности, является жена военнослужащего или муж военнослужащей.
Также соответствующее постановление Кабмина предусматривает, что подать заявление могут: нетрудоспособные родители получателя льготы; неженатые совершеннолетние дети, признанные инвалидами с детства II группы; лицо, проживающее совместно с инвалидом войны I группы и осуществляющее за ним уход (при условии, что инвалид войны не состоит в браке).
В ТЦК напомнили, что для назначения льготы необходимо подать:
Также потребуется копия регистрационной карточки налогоплательщика и любой официальный документ, подтверждающий фактическое место проживания (при необходимости).
В ТЦК обращают внимание, что вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное — о постановке на учет и предоставлении льгот. В упрощенной форме указывается минимальный набор данных. Остальную информацию, необходимую для установления права и расчета льготы, Пенсионный фонд получает самостоятельно из официальных источников благодаря цифровому обмену данными.
При этом в заявлении для начисления льгот необходимо указать банковские реквизиты получателя льготы (военнослужащего).
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