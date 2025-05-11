У ТЦК пояснили, чи може дружина військового, який перебуває на фронті, звернутися за пільгою від його імені

Для призначення пільги потрібно подати низку документів.

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Харківський ОТЦК та СП пояснив, чи може дружина військовослужбовця, який перебуває на фронті, звернутися за пільгою від його імені.

Зазначається, якщо отримувач пільги (у нашому випадку говоримо про учасника бойових дій) з певних причин не може сам звернутися до Пенсійного фонду, бо, наприклад, перебуває у зоні бойових дій або має інвалідність чи поранення і не може скористатися електронними сервісами ПФУ, подати заяву на призначення пільг від його імені можуть члени сім'ї.

Таким членом сім’ї, зокрема, є дружина військовослужбовця чи чоловік військовослужбовиці.

Також відповідна постанова Кабміну визначає, що це можуть зробити непрацездатні батьки отримувача пільги, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним (за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі).

У ТЦК нагадали, що для призначення пільги потрібно подати:

- заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;

- заяву про надання пільг;

- копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана).

Також знадобиться копія картки платника податків та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

У ТЦК звертають увагу, що можна замість двох окремих заяв подати одну спрощену – про взяття на облік та про надання пільг. У спрощеній заяві зазначається мінімальний набір даних. Іншу інформацію для встановлення права та розрахунку пільги Пенсійний фонд збирає самостійно з офіційних джерел завдяки цифровим обмінам.

При цьому у заяві для зарахування пільг небхідно буде зазначити реквізити банківського рахунку отримувача пільги (військовослужбовця).

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