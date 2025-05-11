На Сумщині викрили медика, який за хабар обіцяв «знайти» необхідну хворобу в сина своєї родички

За свої «послуги» медик взяв 10 тисяч грн.

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На Сумщині правоохоронці встановили ще один факт одержання неправомірної вигоди особою з числа керівництва Лебединської лікарні. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що у лютому зазначеного медика, який є членом постійно діючої військово-лікарської комісії, викрито на хабарі. Зокрема, він вимагав за направлення на додаткові обстеження 10 тис. грн у призовника, який отримав повістку та проходив медичний огляд, однак не встигав зібрати у встановлені строки медичні документи про наявність захворювань.

У ході слідства встановлено ще один епізод злочинної діяльності затриманого. А саме: він пообіцяв оформити госпіталізацію, а потім і «знайти» необхідну хворобу в сина своєї родички, якому неодноразово приходили повістки. За таку послугу жінка передала медику 10 тис. грн, однак, враховуючи їх родинні зв’язки, лікар лише частину коштів залишив собі, а решту повернув жінці.

На даний час підозрюваний відсторонений від займаної посади.

Дії медика кваліфіковано як фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

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