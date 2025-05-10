У Кремлі заявили, що не погодяться на 30-денне перемир’я, доки Україна отримує зброю

Кремль відкинув 30-денне перемир’я і знову висуває вимоги.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю ABC News, заявив, що Росія не погодитися на тривале припинення вогню, доки не побачить «певної динаміки» на полі бою. За його словами, перед можливим перемир’ям мають бути також припинене постачання озброєння Україні з боку західних країн.

Пєсков заявив, що західна допомога надає Києву перевагу.

«Україна продовжить тотальну мобілізацію, виводячи нові війська на лінію фронту. Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців і для того, щоб дати відпочити вже існуючим. Так чому ж ми повинні надавати таку перевагу Україні?»» – сказав представник Кремля.

Він заявив, що це буцімто Україна не хоче сідати за стіл переговорів. Крім того, він заявив, що це нібито Путін «робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом».

У відповідь на ці заяви керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що такі заяви Кремля лише підтверджують, що «Росія продовжує показувати, що миру не хоче».

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не може спати через війну в Україні. Трамп зазначив, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним надзвичайно складно, адже той, за словами Трампа, «хоче всього і відразу» — маючи на увазі Україну, а Останніми тижнями, за повідомленнями джерел, Трамп приватно скаржився, що Путін не налаштований на мир, а обидві сторони відмовляються йти на компроміси. Він навіть питав у радників, чи змінився Путін з часів його першого терміну, і висловлював здивування бомбардуванням районів із цивільними.

Раніше Трамп публічно заявив, що переконати Київ буде складніше, ніж Москву, якщо умови угоди не враховуватимуть інтересів України. Це призвело до гострої розмови із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Росія залишається головною перепоною на шляху до миру, оскільки не погоджується на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Київ уже підтримав, і наполягає на додаткових поступках з боку України.

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