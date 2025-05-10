Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад — МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. Про це інформує пресслужба відомства.
«МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству», - зазначили у повідомленні.
Раніше низка ЗМІ повідомила, що у деяких посадовців Нацгвардії два дні тривали обшуки.
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