Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад — МВС

У МВС повідомили, що призначили службове розслідування щодо посадовців.

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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. Про це інформує пресслужба відомства.

«МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству», - зазначили у повідомленні.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що у деяких посадовців Нацгвардії два дні тривали обшуки.

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