Шесть должностных лиц материально-технического обеспечения Нацгвардии отстранены от должностей — МВД

В МВД сообщили о назначении служебного расследования в отношении чиновников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Украины информирует, что шесть представителей руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в некоторых должностных лиц Нацгвардии в течение двух дней проводились обыски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.