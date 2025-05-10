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Шесть должностных лиц материально-технического обеспечения Нацгвардии отстранены от должностей — МВД

13:46, 10 мая 2025
В МВД сообщили о назначении служебного расследования в отношении чиновников.
Шесть должностных лиц материально-технического обеспечения Нацгвардии отстранены от должностей — МВД
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Министерство внутренних дел Украины информирует, что шесть представителей руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в некоторых должностных лиц Нацгвардии в течение двух дней проводились обыски. 

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