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Перемовники зі США, ЄС та України розробили документ із 22 пропозиціями щодо припинення війни — NBC News

14:30, 10 травня 2025
До розробленого документа щодо припинення війни входить 30-денне припинення вогню.
Перемовники зі США, ЄС та України розробили документ із 22 пропозиціями щодо припинення війни — NBC News
Фото: shutterstock
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Перемовники зі США, ЄС та України розробили документ, у якому прописані 22 пропозиції, щоб покласти край війні. Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Один із західних чиновників повідомив, що до цього документа входить 30-денне припинення вогню. Також він заявив, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

«Якщо Путін хоче вихід — ось його вихід», — сказав чиновник про ці пропозиції.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф має представити їх Путіну, додав він.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.

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США росія Україна війна

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