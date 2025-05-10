Очільник КНДР Кім Чен Ин пригрозив Заходу та США війною у разі агресії у бік Росії

Кім Чен Ин пригрозив США і Заходу війною у разі нападу на Росію: обіцяє захистити Москву «як брат і товариш».

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Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин пригрозив західним країнам та США війною у разі агресії у бік Росії. Він пообіцяв Москві допомогти «захистися». Про це йдеться у його заяві під час поїздки до Росії.

«Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років», - заявив Кім Чен Ин.

При цьому він назвав застосування сили «священною місією», яку північнокорейці «повинні виконати як брати та товариші».

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