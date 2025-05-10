30-дневное перемирие начнется с 12 мая, если РФ откажется – будут санкции, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, ей будут грозить новые санкции. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи «коалиции решительных».

«Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом США», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что безусловное прекращение огня означает «без каких-либо условий». По его словам, попытка выдвинуть какие-либо условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию.

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. При этом он отметил, что обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США.

«Это действительно реалистично. Прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении основ безопасности, политики и гуманитарных аспектов мира», — добавил Зеленский.

Он отметил, что Украину радует тот факт, что требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддерживают все — не только страны Европы, но и Соединенные Штаты Америки, которые первыми предложили эту инициативу.

«Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции», — подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что будут усилены санкции против энергетического сектора и банковской системы РФ.

«Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован с санкциями от Великобритании, Норвегии и США. Мы приветствуем мощный сигнал Канады о намерении усилить санкции с их стороны», — добавил Президент.

Также он сообщил, что Украина договорилась с партнерами продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов России. Это планируется обсудить уже на следующем саммите G7.

Ранее сообщалось, что Европа и США ведут переговоры по поводу ультиматума РФ о прекращении войны.

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