В какой срок в Электронном кабинете ГНС обновляется информация об изменении налогового адреса

Налоговая объяснила, когда обновляется информация и что делать при задержке.

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В Электронном кабинете адрес регистрации или фактического проживания отображается в режиме «Общая информация о плательщике» меню «ЭК для граждан». В указанном режиме изменение информации об адресе происходит автоматически на следующий рабочий день после даты формирования уведомления о результатах обработки Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов – форма № 5ДР, в котором заявитель информируется о внесении изменений в регистрационные данные, подчеркнули в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

В случаях, когда в вышеуказанные сроки изменение адреса в Электронном кабинете не происходит, плательщик налогов для устранения проблемы может письменно обратиться в ГНС, в частности воспользовавшись меню «Переписка с ГНС» приватной части Электронного кабинета.

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