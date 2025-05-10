В який термін в Електронному кабінеті ДПС оновлюється інформація про зміну податкової адреси

Податкова пояснила, коли оновлюється інформація та що робити у разі затримки.

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В Електронному кабінеті адреса реєстрації або фактичного проживання відображається у режимі «Загальна інформація про платника» меню «ЕК для громадян». У зазначеному режимі зміна інформації про адресу відбувається автоматично наступного робочого дня після дати формування повідомлення про результати обробки Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – форма № 5ДР, у якому заявник інформується про внесення змін в реєстраційні дані, наголосили в у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

У випадках, коли у вищенаведені терміни зміна адреси в Електронному кабінеті не відбувається, платник податків для усунення проблеми може письмово звернутися до ДПС, зокрема скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

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