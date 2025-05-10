Кабмін запроваджує електронну особову справу для осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності. Зокрема, як вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено наступне:
Також Кабмін урегульовав питання, пов'язані з формуванням та надсиланням уточнених розрахунків сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у звʼязку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тощо.
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