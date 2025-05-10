Кабмін запроваджує електронну особову справу для осіб з інвалідністю

Уряд виклав у новій редакції Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності.

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Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності. Зокрема, як вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено наступне:

забезпечення переходу від паперового документообігу до електронного;

спрощення механізму подання документів для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб (введення в дію електронного кабінету особи);

передання функцій з оброблення особових справ осіб, прийняття рішень, підписання договорів від органів соціального захисту населення до територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Також Кабмін урегульовав питання, пов'язані з формуванням та надсиланням уточнених розрахунків сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у звʼязку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тощо.

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