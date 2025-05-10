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Кабмін запроваджує електронну особову справу для осіб з інвалідністю

23:29, 10 травня 2025
Уряд виклав у новій редакції Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності.
Кабмін запроваджує електронну особову справу для осіб з інвалідністю
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Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності. Зокрема, як вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено наступне:

  • забезпечення переходу від паперового документообігу до електронного;
  • спрощення механізму подання документів для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб (введення в дію електронного кабінету особи);
  • передання функцій з оброблення особових справ осіб, прийняття рішень, підписання договорів від органів соціального захисту населення до територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Також Кабмін урегульовав питання, пов'язані з формуванням та надсиланням уточнених розрахунків сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у звʼязку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тощо.

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Кабінет Міністрів України

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