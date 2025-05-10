Кабмин внедряет электронное личное дело для лиц с инвалидностью

Кабинет Министров изложил в новой редакции Положение о централизованном банке данных по проблемам инвалидности. В частности, как указал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено следующее:
Также Кабмин урегулировал вопросы, связанные с формированием и направлением уточненных расчетов сумм административно-хозяйственных санкций, подлежащих уплате в связи с невыполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и т. д.
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