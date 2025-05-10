Кабмин внедряет электронное личное дело для лиц с инвалидностью

Правительство изложило в новой редакции Положение о централизованном банке данных по проблемам инвалидности.

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Кабинет Министров изложил в новой редакции Положение о централизованном банке данных по проблемам инвалидности. В частности, как указал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено следующее:

обеспечение перехода от бумажного документооборота к электронному;

упрощение механизма подачи документов для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, других лиц (введение в действие электронного кабинета лица);

передача функций по обработке личных дел лиц, принятию решений, подписанию договоров от органов социальной защиты населения к территориальным отделениям Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Также Кабмин урегулировал вопросы, связанные с формированием и направлением уточненных расчетов сумм административно-хозяйственных санкций, подлежащих уплате в связи с невыполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и т. д.

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