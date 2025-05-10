Индия и Пакистан подтвердили договоренность о прекращении огня

Режим прекращения огня между Индией и Пакистаном начал действовать в субботу, 10 мая.

Фото: Reuters

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

В МИД Индии сообщили, что прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17:00 (14.30 по Киеву).

Кроме того, вице-премьер Пакистана также подтвердили остановку боевых действий.

Также мы писали, согласно сообщениям Государственного департамента, государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с командующим пакистанской армией Асимом Муниром.

Рубио «продолжал призывать обе стороны найти пути деэскалации», говорится в сообщении, добавляя, что он предложил помощь США «в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов».

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