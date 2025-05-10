Пенсионный сбор при покупке жилья за сертификат єВідновлення могут быть отменить – в Раде обсуждают инициативу

Функции жилищных сертификатов єВідновлення могут расширить: в Раде предлагают разрешить их использование для погашения кредитов и освободить их от пенсионного сбора.

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В Верховной Раде обсуждают возможность расширения функций жилищного сертификата єВідновлення, который можно будет использовать не только для прямой компенсации. В частности, как сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, речь идет о возможности использования сертификата для погашения кредита или покупки земельного участка. Кроме того, предлагается, чтобы граждане Украины, приобретающие жилье за средства єВідновлення, не уплачивали сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

По ее словам, законодательная инициатива, предусматривающая часть этих опций, уже существует. Речь идет о законопроекте №11444, зарегистрированном еще в июле 2024 года. Законопроект направлен на освобождение получателей компенсации єВідновлення от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат, а также разрешает использовать средства компенсации для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо разрушенной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для проживания, и ввести ответственность за нецелевое использование средств компенсации.

Шуляк объяснила — сертификат єВідновлення уже работает как ценная бумага, и с учетом постоянного расширения программы, а также запросов граждан, чье жилье повреждено или уничтожено, есть необходимость в расширении его возможных опций. По словам народного депутата, еще в 2023 году были проведены публичные консультации по совершенствованию программы єВідновлення, а в 2024 году — по доработке законопроекта «Об основных принципах жилищной политики», в ходе которых собрали предложения от получателей и потенциальных получателей компенсаций. Эти предложения были заложены в законопроект №11444 о внесении изменений с целью усовершенствования программы єВідновлення.

«Речь идет о нескольких новациях, на важности которых настаивали граждане. В частности, речь идет о возможности использовать компенсацию, которую они получают в виде жилищного сертификата, как погашение кредита, или за приобретение квартиры, или за земельный участок, или доли в праве собственности на жилье. Сегодня такой возможности в законодательстве нет. Я считаю, что предоставить людям больше возможностей использовать жилищные сертификаты было бы очень правильно», — объяснила Шуляк.

Она также отметила, что от граждан поступал значительный запрос на опцию, которая позволит считать жилье, расположенное на территории, непригодной для проживания, уничтоженным автоматически. Это даст возможность не проводить соответствующие обследования.

«Конечно, возникает вопрос — какие критерии признания такого населенного пункта непригодным для жизни. Мы предложили свои критерии: если, например, уничтожено или повреждено более 70% жилья, если повреждена инфраструктура, особенно та, что касается сетей, газоснабжения, электроснабжения. Чтобы именно в таких населенных пунктах жилье автоматически считалось уничтоженным», — пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что существует огромный запрос со стороны юридических лиц на фиксацию органами местного самоуправления убытков поврежденного или разрушенного имущества. На сегодня, заметила парламентарий, не все органы местного самоуправления добросовестно исполняют такой запрос, и на многих встречах с бизнесом его представители озвучивают эту проблему.

Шуляк также добавила, что еще один важный запрос, нашедший отражение в законопроекте №11444 — чтобы граждане Украины, приобретающие жилье за средства єВідновлення, не уплачивали сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Народный депутат пояснила, что люди, получающие компенсацию, иногда просто не имеют средств, чтобы оплатить пенсионный сбор при покупке жилья, поэтому предлагается освободить их от этой обязанности.

В то же время она напомнила, что самым ожидаемым этапом программы является ее расширение на разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. По словам Шуляк, сейчас это самый распространенный запрос от граждан, который звучит постоянно — на всех публичных консультациях и не только.

«Сейчас это самое ожидаемое решение от Правительства. Надеюсь, оно не будет медлить», — резюмировала Елена Шуляк.

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