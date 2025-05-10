Пенсійний збір при купівлі житла за сертифікат єВідновлення можуть скасувати – у Раді обговорюють ініціативу

Функції житлових сертифікатів єВідновлення можуть розширити: у Раді пропонують дозволити їхнє використання для погашення кредитів та звільнити їх від пенсійного збору.

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У Верховній Раді обговорюють можливість розширення функцій житлового сертифіката єВідновлення, який можна буде використосувати не лише для прямої компенсації. Зокрема, як повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, йдеться про можливість використання сертифіката для погашення кредиту, або купівлі земельної ділянки. Крім цього, пропонується, щоб громадяни України, які купують житло за кошти єВідновлення, не сплачували збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

За її словами, законодавче напрацювання, яке передбачає деякі з цих опцій вже існує. Йдеться про законопроєкт №11444, зареєстрований ще у липні 2024 року. Законопроєкт має на меті звільнити отримувачів компенсації єВідновлення від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат, а кошти компенсації дозволити використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації.

Шуляк пояснила – сертифікат єВідновлення вже працює як цінний папір і з огляду на постійне розширення програми, а також запит громадян, які мають пошкоджене або зруйноване житло, є потреба у розширенні його можливих опцій. За словами нардепки, ще у 2023 році були проведені публічні консультації щодо вдосконалення програми єВідновлення, а у 2024 році – щодо доопрацювання законопроєкту «Про основні засади житлової політики», під час яких зібрали пропозиції від отримувачів і потенційних отримувачів компенсацій. Вони були закладені у законопроєкт №11444 про зміни задля удосконалення програми єВідновлення.

«Йдеться про кілька новацій, на важливості яких наголошували громадяни. Зокрема, йдеться про можливість того, щоб компенсацію, яку вони отримують у вигляді житлового сертифікату, можна було використати як погашення кредиту, або за придбання квартири, або за земельну ділянку, або частки в праві власності на житло. На сьогодні такої можливості законодавчо немає. Вважаю, надавати людям більше можливостей використовувати житлові сертифікати, було б дуже правильно», – пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що від громадян також був значний запит на опцію, яка дозволить житло, що розташоване на непридатній для життя території вважати знищеним автоматично. Це дасть можливість не проводити відповідні обстеження.

«Звичайно, виникає питання, які критерії визнання такого населеного пункту, який є вже непридатним для життя. Ми запропонували свої критерії, що якщо, наприклад, знищено або пошкоджено більше, ніж 70% житла, коли пошкоджено інфраструктуру, особливо яка стосується мереж, газопостачання, електроенергії. Щоб саме у таких населених пунктах житло автоматично вважалося знищеним», – пояснила Шуляк.

Вона підкреслила, що величезний запит на фіксацію органами місцевого самоврядування збитків пошкодженого або зруйновано майна є від юридичних осіб. На сьогодні, зауважила парламентарка, не всі органи місцевого самоврядування сумлінно виконують такий запит і на багатьох зустрічах з бізнесом його представники озвучують цю проблематику.

Шуляк також додала, що ще один важливий запит, що знайшов відображення у законопроєкті №11444 – щоб громадяни України, які купують житло за кошти єВідновлення, не сплачували збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Нардепка пояснила, що люди, які отримують компенсацію, інколи просто не мають коштів сплатити пенсійний збір при час придбання житла, тому їх пропонується від нього звільнити.

Водночас, вона ще нагадала, що найбільш очікуваним етапом програми є її розширення на знищене житло, розташоване на ТОТ. За словами Шуляк, наразі це найпоширеніший запит від громадян, який звучить постійно – на всіх публічних консультаціях і не тільки.

«Наразі це найочікуваніше рішення від Уряду. Сподіваюсь, він не зволікатиме», – резюмувала Олена Шуляк.

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