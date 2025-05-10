Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, — Трамп

Трамп оголосив про домовленість Індії та Пакистану щодо повного та негайного припинення вогню.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з проявом здорового глузду та високого інтелекту», - написав він.

Як писала «Судово-юридична газета», згідно повідомленням Державного департаменту, державний секретар США Марко Рубіо провів розмову з командувачем пакистанської армії Асімом Муніром.

Рубіо «продовжував закликати обидві сторони знайти шляхи деескалації», йдеться у повідомленні, додаючи, що він запропонував допомогу США «у розпочаті конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів».

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