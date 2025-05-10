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Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, — Трамп

15:20, 10 мая 2025
Трамп объявил о договоренности Индии и Пакистана о полном и немедленном прекращении огня.
Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и высокого интеллекта», — написал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно сообщениям Государственного департамента, государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с командующим пакистанской армией Асимом Муниром.

Рубио «продолжал призывать обе стороны найти пути деэскалации», говорится в сообщении, добавляя, что он предложил помощь США «в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов».

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США Дональд Трамп Индия

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