Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню

Режим припинення вогню між Індією та Пакистаном набув чинності в суботу, 10 травня.

Фото: Reuters

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню.

У МЗС Індії повідомили, що припинення вогню між Індією та Пакистаном розпочалося з 17:00 (14:30 за Києвом).

Крім того, віцепрем’єр Пакистану також підтвердив зупинку бойових дій.

Також ми писали, згідно повідомленням Державного департаменту, державний секретар США Марко Рубіо провів розмову з командувачем пакистанської армії Асімом Муніром.

Рубіо «продовжував закликати обидві сторони знайти шляхи деескалації», йдеться у повідомленні, додаючи, що він запропонував допомогу США «у розпочаті конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів».

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