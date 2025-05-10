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Пенсионный фонд объяснил, что делать пенсионеру для восстановления пенсии, если он находится на неподконтрольной территории

21:20, 10 мая 2025
Если пенсионер вовремя не прошел физическую идентификацию или по его банковскому счету не было движения средств в течение 6 месяцев, начисление пенсии будет прекращено.
Пенсионный фонд объяснил, что делать пенсионеру для восстановления пенсии, если он находится на неподконтрольной территории
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, что делать пенсионерам, находящимся на неподконтрольной территории, за границей или имеющим статус ВПО (внутренне перемещенного лица), чтобы восстановить выплату пенсии.

«Если получатель пенсии своевременно не прошел физическую идентификацию или по банковскому счету, на который он получает выплату, в течение 6 месяцев не было движения средств, начисление пенсии будет прекращено.

Для возобновления выплаты необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины, указать банковский счет, на который необходимо перечислять средства, и пройти физическую идентификацию», — сообщили в ПФ.

Заявление подается лично или онлайн с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи “Дія.Підпис” (“Дія ID”), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія), через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.

Граждане, находящиеся за границей, могут отправить письменное заявление с документом, подтверждающим факт, что физическое лицо живо, оформленным через дипломатическое учреждение, обычной почтой по месту регистрации, а также другие документы, предусмотренные п. 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 № 299.

Пенсионный фонд Украины примет решение о возобновлении выплаты пенсии с даты ее прекращения, если физическая идентификация будет пройдена в течение года.

Пунктом 14/4 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «О общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Украины или выехавшим во время временной оккупации на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии согласно данному Закону осуществляется при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

На данный момент пенсионер подтверждает факт неполучения пенсии от РФ сообщением органу Пенсионного фонда в заявлении лица в произвольной форме о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии.

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