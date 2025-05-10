Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск прогулялись по центру Киева, видео

Політики прогулялись по городу и пообщались с людьми.

Фото: president.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в столицу Украины прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи «Коалиции желающих» Президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц прогулялись по центру Киева и пообщались с людьми. Видео опубликовано в сети.

Напомним, 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

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