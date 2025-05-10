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НБУ предлагает обновить правила использования QR-кодов для платежей

19:49, 10 мая 2025
Целью обновления является модернизация и приведение Правил к единым принципам использования структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитовых и мгновенных кредитовых переводов субъектами платежных операций.
НБУ предлагает обновить правила использования QR-кодов для платежей
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Национальный банк Украины сообщил, что предлагает обновить Правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитовых переводов и изложить их в новой редакции. Об этом информирует официальный сайт НБУ.

Целью обновления является модернизация и приведение Правил к единым принципам использования структуры данных и графического отображения QR-кода для обмена реквизитами кредитовых и мгновенных кредитовых переводов участниками платежных операций.

«Это повысит удобство расчетов с использованием кредитовых и мгновенных кредитовых переводов, усовершенствует и унифицирует способы передачи, приема и обработки реквизитов для инициирования платежной операции всеми субъектами, которые ее осуществляют», — отметили в НБУ.

Регулятор предлагает:

Обновить общие требования к формированию, передаче и обработке структуры данных и графического отображения QR-кода для осуществления переводов, в частности:

  • требования к функциям платежных приложений по генерации и обработке QR-кодов;
  • требования к передаче QR-кода между платежными приложениями;
  • размещение сканера QR-кода на главной странице платежного приложения;
  • брендинг QR-кода.

Обновить элементы данных структуры QR-кода и примеры кодов в части:

  • определения ранее зарезервированных для будущего использования полей;
  • расширения структуры данных за счет добавления новых полей.

Ввести новую версию формата QR-кода — версия 003, которая позволит получателю указывать необходимый тип перевода:

  • «кредитовый перевод»
  • «мгновенный кредитовый перевод»
  • «мгновенный или кредитовый перевод»

Также будет установлено запрещение редактирования определенных реквизитов платежной инструкции.

Соответствующие нормы содержит проект постановления «О утверждении Правил формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитовых и мгновенных кредитовых переводов» (далее — проект Постановления), который предлагается для публичного обсуждения.

Предложения и замечания к проекту принимаются до 30 мая 2025 года включительно согласно установленной форме.

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НБУ

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