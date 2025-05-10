НБУ предлагает обновить правила использования QR-кодов для платежей

Национальный банк Украины сообщил, что предлагает обновить Правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитовых переводов и изложить их в новой редакции. Об этом информирует официальный сайт НБУ.
Целью обновления является модернизация и приведение Правил к единым принципам использования структуры данных и графического отображения QR-кода для обмена реквизитами кредитовых и мгновенных кредитовых переводов участниками платежных операций.
«Это повысит удобство расчетов с использованием кредитовых и мгновенных кредитовых переводов, усовершенствует и унифицирует способы передачи, приема и обработки реквизитов для инициирования платежной операции всеми субъектами, которые ее осуществляют», — отметили в НБУ.
Регулятор предлагает:
Обновить общие требования к формированию, передаче и обработке структуры данных и графического отображения QR-кода для осуществления переводов, в частности:
Обновить элементы данных структуры QR-кода и примеры кодов в части:
Ввести новую версию формата QR-кода — версия 003, которая позволит получателю указывать необходимый тип перевода:
Также будет установлено запрещение редактирования определенных реквизитов платежной инструкции.
Соответствующие нормы содержит проект постановления «О утверждении Правил формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитовых и мгновенных кредитовых переводов» (далее — проект Постановления), который предлагается для публичного обсуждения.
Предложения и замечания к проекту принимаются до 30 мая 2025 года включительно согласно установленной форме.
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