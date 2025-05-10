Стив Уиткофф представит Путину предложения из 22 пунктов по миру в Украине — NBC News

Американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили «лист условий» с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня.

Фото: getty images

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен представить Путину список из 22 предложений США и европейских стран относительно войны в Украине. Об этом сообщает NBC News.

По словам одного из западных чиновников, участники переговоров из США, Европы и Украины подготовили документ с 22 пунктами, в том числе с предложением о 30-дневном прекращении огня.

Собеседник добавил, что этот документ соответствует требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

«Если Путин хочет выхода из ситуации — вот его выход», — заявил чиновник о содержании предложений.

По информации источников, Уиткофф должен будет представить предложения Путину. Когда именно может состояться соответствующая встреча, издание не уточняет.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 11 мая.

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