Практика судів
  1. У світі

Стів Віткофф представить Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні – NBC News

19:31, 10 травня 2025
Американські, європейські та українські учасники переговорів підготували «лист умов» із 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.
Стів Віткофф представить Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні – NBC News
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має представити Путіну список із 22 пропозицій США і європейців щодо війни в Україні. Про це стверджує NBC News.

Як повідомив один з західних посадовців, американські, європейські та українські учасники переговорів підготували «лист умов» із 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

Як додав співрозмовник, цей лист відповідає вимозі Путіна про те, що США не будуть підтримувати вступ України до НАТО.

«Якщо Путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід», – сказав посадовець про пропозиції.

Віткофф повинен буде представити їх Путіну, додали джерела. Коли може відбутися відповідна зустріч, видання не уточнює.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді про передачу майна для реалізації у кримінальному провадженні, де нікому не повідомлено про підозру, підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Неможливість такого оскарження порушує конституційне право власності особи та не забезпечує ефективного механізму судового захисту, зазначив Верховний Суд.

Чи справді бійців переводять через Армія+ без згоди командира – пояснення Уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців пояснила, у яких випадках переведення чи переміщення може бути порушенням прав командира військової частини.

Запровадження квоти на працевлаштування учасників бойових дій для роботодавців – Данило Гетманцев зареєстрував альтернативний законопроект

Законопроектом Гетманцева замість штрафів для роботодавців за недотримання нормативу з працевлаштування УБД пропонується справляння внесків за невиконання нормативів.

З закону пропонується вилучити постановку на облік наркотично залежних — Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Нардепи пропонують скасувати необхідність реагування компетентних органів, зокрема, Національної поліції, на інформацію щодо осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння.

У разі необхідності евакуації керування авто без відповідного права не вважатиметься протиправним – Верховний Суд

Верховний Суд пом’якшив покарання водію, який унаслідок злочинної самовпевненості порушив ПДР і заподіяв потерпілій тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео