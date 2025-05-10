Стів Віткофф представить Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні – NBC News

Американські, європейські та українські учасники переговорів підготували «лист умов» із 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

Фото: getty images

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має представити Путіну список із 22 пропозицій США і європейців щодо війни в Україні. Про це стверджує NBC News.

Як повідомив один з західних посадовців, американські, європейські та українські учасники переговорів підготували «лист умов» із 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

Як додав співрозмовник, цей лист відповідає вимозі Путіна про те, що США не будуть підтримувати вступ України до НАТО.

«Якщо Путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід», – сказав посадовець про пропозиції.

Віткофф повинен буде представити їх Путіну, додали джерела. Коли може відбутися відповідна зустріч, видання не уточнює.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.

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