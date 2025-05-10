Перемир’я тривало кілька годин — на кордоні між Пакистаном та Індією знову лунають вибухи, відео

Перемир'я між Пакистаном та Індією тривало менше 4 годин.

Фото: time.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню. Згодом країни підтвердили домовленість про припинення вогню.

Менш ніж через 4 години після оголошення перемир’я на кордоні між Пакистаном та Індією знову почали лунати вибухи.

По даними Sky News у Джаму та Кашмірі лунають вибухи та стрілянина. Станом на зараз індійська ППО працює по дронах. Також чути сигнали повітряної тривоги.

Індійський уряд також офіційно підтвердив це і звинуватив Пакистан у порушенні перемир'я. Очільник регіону Омар Абдулла написав на своїй сторінці у соцмережі Х: «Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь».

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