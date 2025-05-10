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У Харкові працівники ТЦК побили екс-військового — у центрі комплектування відреагували на інцидент

18:55, 10 травня 2025
У ТЦК заявили, що конфлікт розпочався через взаємне непорозуміння.
У Харкові працівники ТЦК побили екс-військового — у центрі комплектування відреагували на інцидент
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Харківський ОТЦК та СП зробив заяву щодо інциденту з побиттям колишнього військового.

«У соціальних мережах  оприлюднене відео в коментарях до якого йдеться про побиття військовослужбовцями Немишлянського ТЦК колишнього військового», - заявили у відомстві.

У ТЦК зазначають, попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через взаємне непорозуміння.

«Водночас, керівництво і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовця, який вступив в суперечку, яка перейшла у фізичний конфлікт», - сказано у заяві.

За даним фактом призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи, а винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

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Харків ТЦК

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