В Харькове сотрудники ТЦК избили экс-военного — в центре комплектации отреагировали на инцидент

В ТЦК заявили, что конфликт начался из-за взаимного недопонимания.

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Харьковский ОТЦК и СП выступил с заявлением по поводу инцидента с избиением бывшего военнослужащего.

«В социальных сетях опубликовано видео, в комментариях к которому говорится об избиении военнослужащими Немышлянского ТЦК бывшего военного», — заявили в ведомстве.

В ТЦК отмечают, что предварительно установлено — конфликт возник в результате взаимного недопонимания.

«В то же время руководство и личный состав Харьковского ОТЦК осуждают действия военнослужащего, который вступил в спор, перешедший в физический конфликт», — говорится в заявлении.

По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к справедливой ответственности.

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