Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины

20:25, 10 мая 2025
Тело мужчины нашли в Раховском районе.
На Закарпатье возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины
Фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 10 мая, у подножия горы Пип Иван Мармарошский, что в Раховском районе Закарпатской области, пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что погибшего нашли примерно в одном километре от государственной границы с Румынией, в труднодоступной горной местности.

«Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. В прошлый раз тело человека также было обнаружено неподалеку от государственной границы, что свидетельствует об опасной тенденции попыток незаконного пересечения границы в опасных условиях», — сообщили пограничники.

На место происшествия пограничники сразу вызвали представителей ГСЧС и Нацполиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи о передаче имущества для реализации в уголовном производстве, где никому не сообщено о подозрении, подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Невозможность такого обжалования нарушает конституционное право собственности лица и не обеспечивает эффективного механизма судебной защиты, отметил Верховный Суд.

Действительно ли бойцов переводят через Армия+ без согласия командира – объяснение Уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих объяснила, в каких случаях перевод или перемещение может быть нарушением прав командира воинской части.

Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей – Даниил Гетманцев зарегистрировал альтернативный законопроект

Законопроектом Гетманцева вместо штрафов для работодателей за несоблюдение норматива по трудоустройству УБД предлагается взимание взносов за невыполнение нормативов.

С закона предлагается исключить постановку на учет наркозависимых — Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Народные депутаты предлагают отменить необходимость реагирования компетентных органов, в частности Национальной полиции, на информацию о лицах, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения.

В случае необходимости эвакуации управление автомобилем без соответствующего права не будет считаться противоправным – Верховный Суд

Верховный Суд смягчил наказание водителю, который из-за преступной самоуверенности нарушил ПДД и причинил потерпевшей тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео