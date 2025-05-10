На Закарпатье возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины

Тело мужчины нашли в Раховском районе.

Фото: Depositphotos

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В субботу, 10 мая, у подножия горы Пип Иван Мармарошский, что в Раховском районе Закарпатской области, пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что погибшего нашли примерно в одном километре от государственной границы с Румынией, в труднодоступной горной местности.

«Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. В прошлый раз тело человека также было обнаружено неподалеку от государственной границы, что свидетельствует об опасной тенденции попыток незаконного пересечения границы в опасных условиях», — сообщили пограничники.

На место происшествия пограничники сразу вызвали представителей ГСЧС и Нацполиции.

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