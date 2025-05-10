На Закарпатті поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка

Туло чоловіка виявили в Рахівському районі.

Фото: Depositphotos

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У суботу, 10 травня, на підніжжі гори Піп Іван Мармароський, що в Рахівському районі Закарпатської області, прикордонники виявив тіло невідомого чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що загиблого знайшли на відстані близько одного кілометра від державного кордону з Румунією, у важкодоступній гірській місцевості.

«Це вже другий подібний випадок за останній тиждень. Минулого разу тіло людини також було виявлено неподалік державного рубежу, що свідчить про загрозливу тенденцію спроб незаконного перетину кордону у небезпечних умовах», - повідомили прикордонники.

На місце інциденту прикордонники одразу викликали представників ДСНС та НП.

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