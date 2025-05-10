Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка

20:25, 10 травня 2025
Туло чоловіка виявили в Рахівському районі.
На Закарпатті поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 10 травня, на підніжжі гори Піп Іван Мармароський, що в Рахівському районі Закарпатської області, прикордонники виявив тіло невідомого чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що загиблого знайшли на відстані близько одного кілометра від державного кордону з Румунією, у важкодоступній гірській місцевості.

«Це вже другий подібний випадок за останній тиждень. Минулого разу тіло людини також було виявлено неподалік державного рубежу, що свідчить про загрозливу тенденцію спроб незаконного перетину кордону у небезпечних умовах», - повідомили прикордонники.

На місце інциденту прикордонники одразу викликали представників ДСНС та НП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді про передачу майна для реалізації у кримінальному провадженні, де нікому не повідомлено про підозру, підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Неможливість такого оскарження порушує конституційне право власності особи та не забезпечує ефективного механізму судового захисту, зазначив Верховний Суд.

Чи справді бійців переводять через Армія+ без згоди командира – пояснення Уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців пояснила, у яких випадках переведення чи переміщення може бути порушенням прав командира військової частини.

Запровадження квоти на працевлаштування учасників бойових дій для роботодавців – Данило Гетманцев зареєстрував альтернативний законопроект

Законопроектом Гетманцева замість штрафів для роботодавців за недотримання нормативу з працевлаштування УБД пропонується справляння внесків за невиконання нормативів.

З закону пропонується вилучити постановку на облік наркотично залежних — Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Нардепи пропонують скасувати необхідність реагування компетентних органів, зокрема, Національної поліції, на інформацію щодо осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння.

У разі необхідності евакуації керування авто без відповідного права не вважатиметься протиправним – Верховний Суд

Верховний Суд пом’якшив покарання водію, який унаслідок злочинної самовпевненості порушив ПДР і заподіяв потерпілій тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео